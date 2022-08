Elezioni 2022, incontro Berlusconi-Salvini in Sardegna (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia”. Lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Mentre il segretario della Lega su Facebook scrive: “Pomeriggio di lavoro con l’amico Silvio. Abbiamo parlato di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre, finalmente, la parola tornerà agli italiani”.. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Con Matteoabbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia”. Lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente di Forza Italia Silvio. Mentre il segretario della Lega su Facebook scrive: “Pomeriggio di lavoro con l’amico Silvio. Abbiamo parlato di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora. Il 25 settembre, finalmente, la parola tornerà agli italiani”.. L'articolo proviene da Italia Sera.

