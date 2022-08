Calciomercato Napoli: Simeone arriva, all in Raspadori e Navas? Le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Napoli è pronto a chiudere tre colpi in pochi giorni o almeno è quello che si aspettano i tifosi: la situazione Simeone, Raspadori e Navas Il Napoli è pronto a chiudere tre colpi in pochi giorni o almeno è quello che si aspettano i tifosi: la situazione Simeone, Raspadori e Navas. Il Cholito potrebbe arrivare già oggi a Napoli e iniziare così la sua nuova avventura dopo aver raggiunto l’accordo con De Laurentiis e la società azzurra. Per quanto riguarda Raspadori c’è da superare lo scoglio delle richieste del Sassuolo, il Napoli potrebbe spingersi fino a 35 milioni per convincere i neroverdi. L’ultima situazione è legata a Navas: il portiere è in cima alla lista dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè pronto a chiudere tre colpi in pochi giorni o almeno è quello che si aspettano i tifosi: la situazioneIlè pronto a chiudere tre colpi in pochi giorni o almeno è quello che si aspettano i tifosi: la situazione. Il Cholito potrebbere già oggi ae iniziare così la sua nuova avventura dopo aver raggiunto l’accordo con De Laurentiis e la società azzurra. Per quanto riguardac’è da superare lo scoglio delle richieste del Sassuolo, ilpotrebbe spingersi fino a 35 milioni per convincere i neroverdi. L’ultima situazione è legata a: il portiere è in cima alla lista dei ...

