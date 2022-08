Alice Campello annuncia il nome del quarto figlio in arrivo: molto particolare (Di venerdì 12 agosto 2022) Come annunciato, Alice Campello ed Alvaro Morata sono in attesa del quarto figlio: ora l’influencer ha svelato il nome del bebè in arrivo! E’ già passato più di un mese da quando Alice Campello e suo marito Alvaro Morata hanno dato ai fan la notizia di essere in dolce attesa: “Baby 4 is coming”, aveva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 agosto 2022) Cometo,ed Alvaro Morata sono in attesa del: ora l’influencer ha svelato ildel bebè in! E’ già passato più di un mese da quandoe suo marito Alvaro Morata hanno dato ai fan la notizia di essere in dolce attesa: “Baby 4 is coming”, aveva L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Cosmopolitan_IT : L'influencer 27enne è in attesa di una femminuccia dopo la nascita dei tre figli maschi Leonardo, Edoardo e Alessan… - FQMagazineit : Alice Campello rivela il nome scelto con Alvaro Morata per il loro quarto figlio: ecco come si chiamerà la bimba in… - zazoomblog : Alice Campello e Morata hanno scelto il nome “originale” del quarto figlio: ecco quale sarà - #Alice #Campello… - ParliamoDiNews : Alice Campello e Alvaro Morata: il nome della figlia | Gossip Blog #alice #campello #alvaro #morata #figlia #gossip… - zazoomblog : Alice Campello e Morata hanno scelto il nome originale del quarto figlio: ecco quale sarà - #Alice #Campello… -