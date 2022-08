The Lost City in 4K UHD e blu-ray, la recensione: azione, risate e un croma impressionante (Di giovedì 11 agosto 2022) La recensione di The Lost City in 4K UHD e blu-ray: il prodotto distribuito da Plaion impressiona per un video esplosivo sul piano cromatico, un audio immersivo (ma soprattutto in inlgese) e un buon pacchetto di extra. Un'esilarante ed elettrizzante adventure-comedy, un tesoro leggendario da scoprire in ambientazioni esotiche e due attori simpatici e ben combinati tra loro come Channing Tatum e Sandra Bullock: gli ingredienti giusti per una visione fresca, estiva e spensierata che ora può essere goduta anche in homevideo. E come vedremo nella recensione di The Lost City in 4K UHD e blu-ray, il prodotto Paramount distribuito da Plaion è eccellente per esaltare la spettacolarità del film, arricchito fra l'altro da gustose intrusioni come quelle di Brad Pitt e Daniel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) Ladi Thein 4K UHD e blu-ray: il prodotto distribuito da Plaion impressiona per un video esplosivo sul pianotico, un audio immersivo (ma soprattutto in inlgese) e un buon pacchetto di extra. Un'esilarante ed elettrizzante adventure-comedy, un tesoro leggendario da scoprire in ambientazioni esotiche e due attori simpatici e ben combinati tra loro come Channing Tatum e Sandra Bullock: gli ingredienti giusti per una visione fresca, estiva e spensierata che ora può essere goduta anche in homevideo. E come vedremo nelladi Thein 4K UHD e blu-ray, il prodotto Paramount distribuito da Plaion è eccellente per esaltare la spettacolarità del film, arricchito fra l'altro da gustose intrusioni come quelle di Brad Pitt e Daniel ...

