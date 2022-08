Sassuolo | Dionisi | 'Pinamonti sostituto ideale di Scamacca | Berardi maturo e il mio rinnovo…'

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il tecnico del, Alessioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sarebbe meglio che il mercato chiudesse...

LeBombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #Dionisi pronto per la nuova stagione ??? L'intervista #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - junews24com : Dionisi avverte la Juve: «Possiamo mettervi in difficoltà. Sfavoriti sì, ma...» - - VELOSPORT1960 : - CalcioNews24 : #Dionisi parla del mercato del #Sassuolo e dell'inizio della nuova stagione - Fantacalcio : Sassuolo, Dionisi: 'Pinamonti ideale, Thorstvedt ha mostrato una cosa' -

L'allenatore delha parlato del calciomercato neroverde e dell'inizio del campionato ormai alle porte Alessio, allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato ...... Pinamonti al, ma l'Inter ha diritto di recompra La punta cresciuta nell'Inter, nell'ultima stagione all'Empoli, ha detto "sì" al progetto neroverde e all'allenatore AlessioAlessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto per parlare di come sarà la sua squadra e del possibile rinnovo ...Andrea Pinamonti, già oggi potrebbe sostenere le visite mediche. La rivoluzione nell’attacco di mister Dionisi è appena iniziata ...