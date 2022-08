Rage Against the Machine: annullato il tour per problemi di salute del cantante (Di giovedì 11 agosto 2022) Rage Against the Machine dicono addio al tour inglese ed europeo. Il cantante Zack De La Rocha si è infortunato alla gamba lo scorso luglio, durante il concerto di Chicago. Tredici concerti cancellati dunque, e fan nello sconforto come accade sempre in questi casi. La band con un comunicato sui social si dice dispiaciuta e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rammstein: in concerto in Italia nel 2023 Bruce Springsteen torna in Italia: tre date nel 2023 I Jethro Tull tornano in Italia in estate con quattro date Rage Against the Machine: la band ha annunciato il tour europeo Roger Waters: “Se non sopportate le mie idee politiche potete andare ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 11 agosto 2022)thedicono addio alinglese ed europeo. IlZack De La Rocha si è infortunato alla gamba lo scorso luglio, durante il concerto di Chicago. Tredici concerti cancellati dunque, e fan nello sconforto come accade sempre in questi casi. La band con un comunicato sui social si dice dispiaciuta e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rammstein: in concerto in Italia nel 2023 Bruce Springsteen torna in Italia: tre date nel 2023 I Jethro Tull tornano in Italia in estate con quattro datethe: la band ha annunciato ileuropeo Roger Waters: “Se non sopportate le mie idee politiche potete andare ...

FedericoBozzao : I Rage Against the Machine hanno annullato il tour europeo. Oggi penso sia il giorno più triste della mia vita - robyjuve_motley : RT @metallus_it: Rage Against The Machine: annullato il tour europeo previsto per agosto e settembre! - SanremoAncheNoi : RT @metallus_it: Rage Against The Machine: annullato il tour europeo previsto per agosto e settembre! - CjHellectric : RT @metallus_it: Rage Against The Machine: annullato il tour europeo previsto per agosto e settembre! - metallus_it : Rage Against The Machine: annullato il tour europeo previsto per agosto e settembre! -