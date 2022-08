Quanto sta diventando inclusivo l’inserimento del testo alternativo su Instagram (Di giovedì 11 agosto 2022) Chi lo ha detto che Instagram è un social network esclusivamente visuale? Effettivamente, il suo scopo iniziale era proprio quello di condividere delle foto in formato quadrato. Poi sono arrivati i video, i reels e tutte le altre funzionalità che l’hanno reso omnicomprensivo. Tuttavia, una struttura di questo genere rendeva impossibile la fruizione del social network agli utenti ipovedenti. Almeno fino a quando non è stato introdotto il testo alternativo su Instagram. Quest’ultimo era rappresentato inizialmente da una descrizione, basata sull’intelligenza artificiale, degli oggetti presenti in quell’immagine. Il tutto veniva poi letto ad alta voce da uno screen reader, che quindi permetteva all’utente ipovedente che attivasse la funzione di avere contezza degli elementi presenti nelle foto pubblicate dai vari utenti. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 agosto 2022) Chi lo ha detto cheè un social network esclusivamente visuale? Effettivamente, il suo scopo iniziale era proprio quello di condividere delle foto in formato quadrato. Poi sono arrivati i video, i reels e tutte le altre funzionalità che l’hanno reso omnicomprensivo. Tuttavia, una struttura di questo genere rendeva impossibile la fruizione del social network agli utenti ipovedenti. Almeno fino a quando non è stato introdotto ilsu. Quest’ultimo era rappresentato inizialmente da una descrizione, basata sull’intelligenza artificiale, degli oggetti presenti in quell’immagine. Il tutto veniva poi letto ad alta voce da uno screen reader, che quindi permetteva all’utente ipovedente che attivasse la funzione di avere contezza degli elementi presenti nelle foto pubblicate dai vari utenti. ...

reportrai3 : Questa sera alle 21.20 e sabato su @RaiTre ??Come sta la rete ospedaliera italiana? ?? Philips ha venduto dei respi… - RaphaelRaduzzi : Fatto sta che secondo quanto abbiamo appreso la direzione nazionale di italexit era d'accordo a togliere queste per… - GaeWeAreAcMilan : @Leggedelgoal Noto che sei iscritto da poco, vedrai quanto schifo ci sta qui sopra - AndreaBalduzzi1 : @stefanocatone Continuare su sta strada non so quanto sia utile. Concentriamoci su un programma che è il peggiore m… - FabrizioDellaL1 : RT @marieta99044909: Ogni volta che faccio un tw positivo sul gov Draghi mi vengono a piazza questo ' cartello' come risposta. Qualcuno esp… -