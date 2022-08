Nuoto, Europei Roma 2022: Razzetti conquista l’oro nei 400 misti, 4×200 sl d’argento (Di giovedì 11 agosto 2022) Nella prima giornata degli Europei 2022 di Nuoto in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma, è subito grande Italia. Per la truppa azzurra arriva una strepitosa medaglia d’oro dai 400 misti maschili, con Alberto Razzetti (4.10.60) che, dopo una partenza in sordina, prende il largo e si invola verso la conquista del titolo continentale. L’azzurro precede l’ungherese David Verraszto (4.12.58) e il connazionale Pier Andrea Matteazzi (4.13.29), che regala al tricolore anche una bella medaglia di bronzo. “Una sensazione difficile da descrivere a parole, far cantare l’inno a tutto la piscina è un qualcosa che ricorderò per sempre. Ho la pelle d’oca a ripensarci, sono davvero felicissimo”. Queste le parole di Alberto Razzetti dopo la premiazione dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Nella prima giornata deglidiin corso di svolgimento al Foro Italico di, è subito grande Italia. Per la truppa azzurra arriva una strepitosa medaglia d’oro dai 400maschili, con Alberto(4.10.60) che, dopo una partenza in sordina, prende il largo e si invola verso ladel titolo continentale. L’azzurro precede l’ungherese David Verraszto (4.12.58) e il connazionale Pier Andrea Matteazzi (4.13.29), che regala al tricolore anche una bella medaglia di bronzo. “Una sensazione difficile da descrivere a parole, far cantare l’inno a tutto la piscina è un qualcosa che ricorderò per sempre. Ho la pelle d’oca a ripensarci, sono davvero felicissimo”. Queste le parole di Albertodopo la premiazione dei ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - cagliarilivemag : - massimo4951 : RT @enpaonlus: Lea e Gastone, i cani mascotte degli Europei di nuoto e il loro primo tuffo con Federica Pellegrini - La Stampa https://t.co… -