Lorella Cuccarini | il retroscena mai svelato su Baudo | “Mi spaccai la fronte”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 11 agosto 2022) Pippo, conduttore televisivo e radiofonico, ha esordito nei primi anni sessanta, divenendo uno dei presentatori di punta della Rai per tutti i decenni successivi, pur avendo lavorato, per periodi brevi, anche in Mediaset. Nel corso della sua attività è stato al timone di varie trasmissioni di successo come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, di cui ha condotto varie edizioni. Il merito dianche quello di aver lanciato diversi personaggi tv come, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Laura Pausini e Fabrizio Moro. Proprioin una recente intervista ha ricordato un episodio che la lega al volto noto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Antonella Clerici, ...