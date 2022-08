L' omaggio epocale della Nba al mito Russell | ritirata la maglia 6 | nessuna squadra la userà più

(Di giovedì 11 agosto 2022) La NBA ritira per sempre, guardando avanti, lanumero 6, in onore di Bill. Decisione, che varrà per ognuna delle 30 squadrelega. Una prima volta assoluta che arriva a ...

La NBA ritira per sempre, guardando avanti, la maglia numero 6, in onore di Bill Russell. Decisione, che varrà per ognuna delle 30 squadre della lega. Una prima volta assoluta che arriva a pochi giorni dalla scomparsa della leggenda dei Boston Celtics, 11 volte campione NBA, avvenuta il 31 ...