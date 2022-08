LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! Fate all’assalto in qualifica (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 17.35 Antonia Duta cade, soltanto 11.333. 17.32 Andreea Preda risulta fallosa e si ferma a 12.733. 17.25 Ricordiamo che l’Italia incomincerà la propria avventura alla trave. Asia D’Amato e Martina Maggio inseguono la medaglia all-around. Bisogna aspettare anche una mezzoretta per vedere le Fate, nel frattempo l’ultima rotazione della Romania al corpo libero. 17.10 Ora la quarta e ultima rotazione della terza suddivisione. L’Italia si sta scaldando, le Fate scenderanno in pedana alle ore 17.53: cresce l’attesa per le azzurre. 17.06 La Romania è in linea con la Spagna e ha nove decimi di ritardo dall’Ungheria alla vigilia dell’ultima rotazione. Germania e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 17.35 Antonia Duta cade, soltanto 11.333. 17.32 Andreea Preda risulta fallosa e si ferma a 12.733. 17.25 Ricordiamo che l’Italia incomincerà la propria avventura alla trave. Asia D’Amato e Martina Maggio inseguono la medaglia all-around. Bisogna aspettare anche una mezzoretta per vedere le, nel frattempo l’ultima rotazione della Romania al corpo libero. 17.10 Ora la quarta e ultima rotazione della terza suddivisione. L’Italia si sta scaldando, lescenderanno in pedana alle ore 17.53: cresce l’attesa per le azzurre. 17.06 La Romania è in linea con la Spagna e ha nove decimi di ritardo dall’Ungheria alla vigilia dell’ultima rotazione. Germania e ...

