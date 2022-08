Inzaghi non ha più scuse, deve prendersi l’Inter: gli resta solo un (grande) alibi (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel suo secondo anno alla guida dell’Inter, Simone Inzaghi sarà obbligato o quasi alla vittoria dello Scudetto a meno che… Sono in molti a considerare la stagione 2002/23 quella della verità per Simone Inzaghi e la sua carriera sulla panchina dell’Inter. D’altro canto i due trofei conquistati nei mesi scorsi hanno salvato la situazione, a maggior ragione dopo aver battuto la Juve nelle due finali, ma lo Scudetto perso per strada ha lasciato inevitabili strascichi. Anche perché, nemmeno troppo velatamente, buona parte delle responsabilità sono state attribuite proprio al tecnico piacentino. In particolare per quelle sostituzioni anticipate nel famigerato derby del ribaltone, di fatto lo spartiacque di un campionato indirizzato dalla doppietta di Giroud. Il recente rinnovo di contratto fino al 2024 nulla più che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel suo secondo anno alla guida del, Simonesarà obbligato o quasi alla vittoria dello Scudetto a meno che… Sono in molti a considerare la stagione 2002/23 quella della verità per Simonee la sua carriera sulla panchina del. D’altro canto i due trofei conquistati nei mesi scorsi hanno salvato la situazione, a maggior ragione dopo aver battuto la Juve nelle due finali, ma lo Scudetto perso per strada ha lasciato inevitabili strascichi. Anche perché, nemmeno troppo velatamente, buona parte delle responsabilità sono state attribuite proprio al tecnico piacentino. In particolare per quelle sostituzioni anticipate nel famigerato derby del ribaltone, di fatto lo spartiacque di un campionato indirizzato dalla doppietta di Giroud. Il recente rinnovo di contratto fino al 2024 nulla più che ...

