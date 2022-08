Il clima? Ecco le prove che è rimasto stabile (Di giovedì 11 agosto 2022) Se si esclude quello prodotto da eruzioni vulcaniche e da reazioni nucleari nel sottosuolo, il calore che riscalda la Terra proviene tutto dall’energia dal Sole. Che ci investe non come calore ma come energia radiante. Grosso modo metà della quale – la porzione visibile e ultravioletta – ha sue proprie funzioni, mentre l’altra metà – la quota di infrarosso – riscalda le acque che, ad ogni buon conto, coprono i due terzi della superficie terrestre. Queste evaporano, il vapore sale e, siccome la temperatura decresce di mezzo grado ogni cento metri, si raffredda, si condensa nelle nubi, e poi per gravità ricade a terra sotto forma di pioggia, neve o grandine che, a loro volta, rinfrescano il suolo e anche i mari che erano stati riscaldati dalla radiazione infrarossa. Questo ciclo che si perpetra da tempi immemorabili stabilizza l’intero clima del pianeta. La radiazione ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 11 agosto 2022) Se si esclude quello prodotto da eruzioni vulcaniche e da reazioni nucleari nel sottosuolo, il calore che riscalda la Terra proviene tutto dall’energia dal Sole. Che ci investe non come calore ma come energia radiante. Grosso modo metà della quale – la porzione visibile e ultravioletta – ha sue proprie funzioni, mentre l’altra metà – la quota di infrarosso – riscalda le acque che, ad ogni buon conto, coprono i due terzi della superficie terrestre. Queste evaporano, il vapore sale e, siccome la temperatura decresce di mezzo grado ogni cento metri, si raffredda, si condensa nelle nubi, e poi per gravità ricade a terra sotto forma di pioggia, neve o grandine che, a loro volta, rinfrescano il suolo e anche i mari che erano stati riscaldati dalla radiazione infrarossa. Questo ciclo che si perpetra da tempi immemorabili stabilizza l’interodel pianeta. La radiazione ...

