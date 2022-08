Guardare Disney+ senza pubblicità costerà molto di più di oggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Disney ha annunciato per l'8 Dicembre il lancio negli Stati Uniti del nuovo piano di abbonamento con pubblicità. Ma alla stessa data aumenterà il costo del canone per l'offerta che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e non di poco.... Leggi su dday (Di giovedì 11 agosto 2022) Disney ha annunciato per l'8 Dicembre il lancio negli Stati Uniti del nuovo piano di abbonamento con. Ma alla stessa data aumenterà il costo del canone per l'offerta che abbiamo conosciuto fino ad, e non di poco....

