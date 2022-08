Europei Roma 2022, Italia argento nel team tecnico. Galli: “In casa è un’emozione indescrivibile” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Siamo felicissime. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo argento. Faccio i complimenti a tutte, questa è una squadra speciale”. Questa tutta l’emozione della capitana della squadra azzurra del nuoto artistico Gemma Galli ai microfoni della nostra inviata dopo la medaglia d’argento conquistata nel team tecnico agli Europei di Roma 2022. A conquistare la medaglia d’oro l’Ucraina, che negli ultimi mesi si è allenata nella Penisola: “Siamo felici di aver ospitato l’Ucraina in questi mesi. Ci siamo allenate insieme a loro, ci hanno aiutato a perfezionare le spinte. Sappiamo che sono la squadra migliore del mondo e siamo contentissime per loro”. Prima medaglia per l’Italia in questi Europei: “Siamo onorate. Sapevamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Siamo felicissime. Abbiamo lavorato tanto per vincere questo. Faccio i complimenti a tutte, questa è una squadra speciale”. Questa tutta l’emozione della capitana della squadra azzurra del nuoto artistico Gemmaai microfoni della nostra inviata dopo la medaglia d’conquistata nelaglidi. A conquistare la medaglia d’oro l’Ucraina, che negli ultimi mesi si è allenata nella Penisola: “Siamo felici di aver ospitato l’Ucraina in questi mesi. Ci siamo allenate insieme a loro, ci hanno aiutato a perfezionare le spinte. Sappiamo che sono la squadra migliore del mondo e siamo contentissime per loro”. Prima medaglia per l’in questi: “Siamo onorate. Sapevamo ...

Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - rtl1025 : ?? Prima medaglia per l'#Italia agli #Europei di nuoto di #Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sin… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #LENRoma2022, nuoto artistico: #Italia d’argento nel tecnico a squadre, vince l’#Ucraina - EnzaGigante1 : RT @CarlodeBlasio1: Lea e Gastone sono le mascotte degli europei di Nuoto 2022 a Roma. - PiacenzaSera : Giacomo Carini con gli azzurri agli Europei di Roma: in gara nei 200 farfalla - C’è anche un po’ di Piacenza ai Cam… -