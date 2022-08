Elisabetta Gregoraci con l’ex di Raffaella Fico | “Lui vuole una storia seria”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022)nuovo programma e pure nuovo fidanzato. A quanto si dice è un periodo fortunato su tutti i fronti per la conduttrice, showgirl ed ex concorrente del GF Vip. Dal punto di vista professionale, è ancora in tv con Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno. Non solo. La 42enne ex moglie di Flavio Briatore è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai2 che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Inoltre, scrive il settimanale Di Più, per lei si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, che però al momento resta top secret.nuovo fidanzato? “Condi” Le belle novità non sarebbero finite qui, stando sempre al magazine Di Più: ...