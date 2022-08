Elezioni, toghe in campo: spunta Maresca per il centrodestra, Cafiero De Raho con i Cinque Stelle (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Simonetta Matone, capogruppo in Campidoglio della Lega a Catello Maresca , leader dell’opposizione al consiglio comunale di Napoli, passando per alcuni illustri ex, come Federico Cafiero De Raho, che fino a febbraio ha ricoperto l’incarico di procuratore nazionale antimafia. Mentre si stringono i tempi per la presentazione delle liste da parte dei partiti, si infittiscono le ipotesi sui magistrati che potrebbero scendere in campo . Matone e Maresca correrebbero con il centrodestra mentre Cafiero De Raho con i 5s di Giuseppe Conte. Tutte indiscrezioni allo stato. Anche perchè nessuna delle toghe in servizio ha sinora fatto arrivare al Csm la richiesta dell’aspettativa necessaria per poter accettare la candidatura. C’è ancora tempo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Da Simonetta Matone, capogruppo in Campidoglio della Lega a Catello, leader dell’opposizione al consiglio comunale di Napoli, passando per alcuni illustri ex, come FedericoDe, che fino a febbraio ha ricoperto l’incarico di procuratore nazionale antimafia. Mentre si stringono i tempi per la presentazione delle liste da parte dei partiti, si infittiscono le ipotesi sui magistrati che potrebbero scendere in. Matone ecorrerebbero con ilmentreDecon i 5s di Giuseppe Conte. Tutte indiscrezioni allo stato. Anche perchè nessuna dellein servizio ha sinora fatto arrivare al Csm la richiesta dell’aspettativa necessaria per poter accettare la candidatura. C’è ancora tempo ...

