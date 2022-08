Elezioni: Berlusconi, 'Alta velocità in tutto il Sud con Ponte sullo Stretto' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "È grazie al nostro Governo che l'Alta velocità è arrivata a Salerno, accorciando l'Italia, ma la rete dell'Alta velocità va estesa a tutto il Sud, deve raggiungere le regioni adriatiche e deve estendersi fino alla Sicilia, naturalmente con la realizzazione, direi finalmente, del Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera che avevamo già approvato, già finanziato, già appAltato e che oggi, se la sinistra non avesse bloccato tutto, sarebbe già in funzione da tempo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista a Radio Norba. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "È grazie al nostro Governo che l'è arrivata a Salerno, accorciando l'Italia, ma la rete dell'va estesa ail Sud, deve raggiungere le regioni adriatiche e deve estendersi fino alla Sicilia, naturalmente con la realizzazione, direi finalmente, deldi Messina, un'opera che avevamo già approvato, già finanziato, già appto e che oggi, se la sinistra non avesse bloccato, sarebbe già in funzione da tempo". Lo ha affermato Silvioin un'intervista a Radio Norba.

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Carlo Cottarelli: 'Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di candidarmi' #ANSA - Antonio_Tajani : I colori di #ForzaItalia, i valori del popolarismo europeo, il nostro leader Silvio Berlusconi. Ecco il simbolo con… - MichesVioleta : RT @CarloCalenda: In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le elezioni… - vitube8991 : RT @supparaffaele: Un passo indietro sulla leadership del #TerzoPolo che fa onore a @matteorenzi. Adesso al lavoro per programmi, simbolo… -