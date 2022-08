Clarissa Selassié stupisce i fan in un’inedita versione: “Spero vi piaccia” (VIDEO) (Di giovedì 11 agosto 2022) Clarissa Selassié stupisce i fan con una meravigliosa cover sui social: ecco le parole dell’ex gieffina Clarissa Selassié è diventata un punto di riferimento per tante generazioni insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre giovani princess lo scorso settembre hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip conquistando il cuore di milioni di italiani. Clarissa, Lulù e la vincitrice del reality show Jessica dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non si sono mai più fermate. Le tre sorelle hanno lavorato infatti su nuovi ed esclusivi progetti che sono ancora del tutto top secret. Da diverse settimane hanno annunciato che a settembre ci saranno tantissime novità e dunque stupiranno ben presto i propri fan. Le tre ex gieffine sono amatissime e seguitissime sui ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022)i fan con una meravigliosa cover sui social: ecco le parole dell’ex gieffinaè diventata un punto di riferimento per tante generazioni insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre giovani princess lo scorso settembre hanno varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip conquistando il cuore di milioni di italiani., Lulù e la vincitrice del reality show Jessica dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip non si sono mai più fermate. Le tre sorelle hanno lavorato infatti su nuovi ed esclusivi progetti che sono ancora del tutto top secret. Da diverse settimane hanno annunciato che a settembre ci saranno tantissime novità e dunque stupiranno ben presto i propri fan. Le tre ex gieffine sono amatissime e seguitissime sui ...

