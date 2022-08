Calcio: Torino, ufficiale l'acquisto di Vlasic in prestito dal West Ham (Di giovedì 11 agosto 2022) Torino, 11 ago. - (Adnkronos) - Nikola Vlasic è un giocatore del Torino. Il 24enne centrocampista croato arriva in prestito dal West Ham. Lo annuncia il club granata con una nota sul sito ufficiale. ""Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022), 11 ago. - (Adnkronos) - Nikolaè un giocatore del. Il 24enne centrocampista croato arriva indalHam. Lo annuncia il club granata con una nota sul sito. ""IlFootball Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalHam United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola".

