Bertolucci difende Sinner dalle critiche | “Fatevi una doccia fredda e se non migliorate anche un gelato”

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’Atp di Montreal sta mietendo vittime illustri. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini al primo turno, sono usciti di scenail numero 1 del mondo Daniil Medvedev e il numero 4 Carlos Alcaraz. Ma hanno saluto il CanadaStefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Chi invece ha saputo reggere l’urto del debutto sul cemento è Jannik. L’altoatesino nonostante un’inizio partita complicato, in cui ha perso il primo set per 6-2 e fino al nono game del secondo parziale stava subendo il gioco di Adrian Mannarino, è riuscito a imporsi e vincere al terzo set. L’azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua grande tenuta mentale. Nonostante ciò alcuni tifosi su Twitter hanno manifestato il loro dissenso nel vedere il numero 1 italiano perdere il primo set con il francese. In sua difesa è intervenuto Paolo Bertollucci, ex tennista e ...

