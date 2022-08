(Di mercoledì 10 agosto 2022)sulla carreggiata e pericolo per gli automobilisti. E’ successo questa mattina lungo ildove i sacchetti della spazzatura si sono riversati sulla carreggiata a causa del maltempo. I volontari della Protezione Civile che stavano percorrendo questo tratto dihanno fotografato la situazione. Gli automobilisti che provengono da Partinico sono stati costretti a fare lo slalom tra i, insieme allabattente, rischiando così di fare un incidente. Purtroppo, come conferma qualcuno, questivengono gettati frequentemente in quel punto creando uno spettacolo indecoroso. I residenti, così come gli automobilisti, che percorrono ilchiedono al Comune di installare delle telecamere di ...

filodirettomonreale.it

... per la raccolta deidei 18 comuni. Sono molte le lamentele dei Comuni, soprattutto quelli ... "Siamo allo stremo " termina Trutalli " come ad esempio aldi Gouta, dove vengono abbandonate ......- Foce delle noci, Capriglia - Vitoio (vicinale di Ronco), Vallecchia - Solaio,- ... pulizia dai, ripristino del fondo e piccoli interventi di emergenza per rimuovere eventuali ... Rifiuti al bivio Fiore, la pioggia li manda in strada: alto rischio di incidenti L’obiettivo di ridurre il costo dell’energia e gli ostacoli per realizzare le infrastrutture necessarie ad abbassare il peso delle bollette ...La valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani (Forsu) rappresenta un segmento sempre più centrale dell’economia circolare: la Forsu in ...