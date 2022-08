In campagna elettorale non si parla di crisi climatica. Forse servono più morti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fa un effetto quasi scioccante guardare alla campagna elettorale per le prossime elezioni considerando ciò che è accaduto al mondo e all’Italia negli ultimi anni e decenni. Sembra una competizione elettorale degli anni Novanta, anzi sarebbe stata vecchia già allora. Quando ho visto Salvini che andava a Lampedusa per lanciare il suo tour elettorale, non ho creduto ai miei occhi. In un’Italia che non ha più acqua, che comincia a confrontarsi con temperature che presto potrebbero essere insopportabili al corpo umano – e che comunque hanno stravolto per sempre il nostro clima mediterraneo, che non c’è più – l’urgenza è andare ad attaccare poche centinaia di esseri umani disperati, bruciati dal sole e in cerca di una vita senza torture e violenze. Ma non ho creduto ai miei occhi neanche quando Letta ha stilato un patto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fa un effetto quasi scioccante guardare allaper le prossime elezioni considerando ciò che è accaduto al mondo e all’Italia negli ultimi anni e decenni. Sembra una competizionedegli anni Novanta, anzi sarebbe stata vecchia già allora. Quando ho visto Salvini che andava a Lampedusa per lanciare il suo tour, non ho creduto ai miei occhi. In un’Italia che non ha più acqua, che comincia a confrontarsi con temperature che presto potrebbero essere insopportabili al corpo umano – e che comunque hanno stravolto per sempre il nostro clima mediterraneo, che non c’è più – l’urgenza è andare ad attaccare poche centinaia di esseri umani disperati, bruciati dal sole e in cerca di una vita senza torture e violenze. Ma non ho creduto ai miei occhi neanche quando Letta ha stilato un patto con ...

