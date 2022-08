Elezioni: Renzi, 'Letta ha fatto una frittata, ora Berlusconi ama più Enrico che Gianni' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Letta ha fatto una frittata, ha messo dentro Di Maio ma Di Maio che c'azzecca con il Pd? Sta aiutando la destra-destra a furia di dire aumentiamo le tasse. Berlusconi sta amando più Enrico che Gianni Letta...". Lo ha detto Matteo Renzi al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "hauna, ha messo dentro Di Maio ma Di Maio che c'azzecca con il Pd? Sta aiutando la destra-destra a furia di dire aumentiamo le tasse.sta amando piùche...". Lo ha detto Matteoal sito della Stampa.

