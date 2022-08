Agenzia ANSA

"Quanto accaduto deve far riflettere perché non può una serata in compagnia trasformarsi in un grave fatto di sangue con uncolpito alla schiena da una coltellata - commenta il questore di ......si recarono di notte a casa della vittima e laalmeno sei volte colpendola poi con il cric per auto, e ciò perché la fidanzata di uno dei due aveva manifestato interesse per il;... Accoltellarono giovane, 2 denunciati Sono due 30enni monzesi gli autori della violenta aggressione a un 19enne di Brugherio, accoltellato alla schiena la notte dello scorso primo maggio dopo una discussione per futili motivi con gli occu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...