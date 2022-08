Vittorio Sgarbi multato in Svizzera, ecco cosa è successo: ‘Non ci verrò mai più’ (Di martedì 9 agosto 2022) 500 euro. Questa è la cifra che dovrà pagare il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che sarebbe stato multato vicino Chiasso, al confine con la Svizzera. Il motivo? L’uomo sarebbe stato sorpreso mentre superava diverse auto incolonnate nel traffico. E, sempre lui, a bordo dell’auto avrebbe azionato il lampeggiante blu. Peccato, però, si trovasse in territorio ticinese e, quindi, inevitabilmente è scattata la sanzione. Perché Vittorio Sgarbi è stato multato in Svizzera Come ha raccontato il Corriere della Sera, Sgarbi aveva partecipato al Festival cinematografico di Locarno. Tutto bene, se non fosse che al ritorno il critico d’arte avrebbe fatto il ‘furbetto’. Avrebbe, cioè, superato alcune auto ferme nel traffico, con tanto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) 500 euro. Questa è la cifra che dovrà pagare il noto critico d’arte, che sarebbe statovicino Chiasso, al confine con la. Il motivo? L’uomo sarebbe stato sorpreso mentre superava diverse auto incolonnate nel traffico. E, sempre lui, a bordo dell’auto avrebbe azionato il lampeggiante blu. Peccato, però, si trovasse in territorio ticinese e, quindi, inevitabilmente è scattata la sanzione. Perchéè statoinCome ha raccontato il Corriere della Sera,aveva partecipato al Festival cinematografico di Locarno. Tutto bene, se non fosse che al ritorno il critico d’arte avrebbe fatto il ‘furbetto’. Avrebbe, cioè, superato alcune auto ferme nel traffico, con tanto di ...

disinformatico : Le persone normali prendono le multe quando violano il codice della strada. Sgarbi chiama l'ambasciatore.… - MediasetTgcom24 : Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi #vittoriosgarbi - StefaniaFalone : RT @repubblica: Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: 'Qui non ci torno più' - Pimperepetten1 : RT @neXtquotidiano: BREVE STORIA TRISTE #Sgarbi non rispetta le regole della #Svizzera, viene multato, se la prende con la Svizzera https… - BeltramoPaolo : Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: 'Qui non ci torno più' -