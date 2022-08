Un docufilm sui segreti degli effetti speciali di George Lucas

Leggi su panorama

(Di martedì 9 agosto 2022) Dinosauri, guerre tra le stelle, mostri e cyborg... I maestri diDennis Muren (9 Oscar), e Phil Tippett (Oscar per Jurassic Park) raccontano a Panorama problemi, e trionfi della Industrial Light & Magic, l’azienda con cuiha rivoluzionato il cinema. «Quando abbiamo ultimato glidi Star Wars abbiamo visto il film e pensato di aver fatto un lavoro discreto. Non tutto però funzionava come avremmo voluto e così non sapevamo cosa ne avrebbe pensato il pubblico. Quando siamo stati travolti dall’accoglienzaspettatori che lo hanno fatto trionfare al box office e considerare un capolavoro ancora oggi, a 45 anni di distanza, siamo rimasti davvero senza parole».i Dennis Muren, 75 anni, supervisore di animazione visive che, ...