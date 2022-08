Sondaggi, è sempre testa a testa tra Meloni e Letta (Di martedì 9 agosto 2022) Una corsa sui punti decimali per stabilire chi sarà il partito più votato alle elezioni del prossimo 25 settembre. E' quello che secondo i Sondaggi sta avvenendo, oramai da diverse settimane, tra Fratelli d'Italia e il Pd, confermato anche dalla rilevazione di Swg per il Tg La7 diffusa lunedì 8 agosto. Stando alle intenzioni di voto degli italiani, la Meloni sarebbe al 23,8 per cento (in calo dello 0,4 per cento in una settimana) mentre Letta seguirebbe a breve distanza, fermo al 23,3 per cento (anche qui il calo è di 0,4 punti). In terza posizione la Lega di Matteo Salvini, in crescita di mezzo punto rispetto a sette giorni fa (si ferma al 12,5 per cento, circa la metà dei consensi della Meloni). Mentre il M5s è al 10,4 per cento (con un crescita anche per i grillini di mezzo punto). Stessi trend di crescita per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) Una corsa sui punti decimali per stabilire chi sarà il partito più votato alle elezioni del prossimo 25 settembre. E' quello che secondo ista avvenendo, oramai da diverse settimane, tra Fratelli d'Italia e il Pd, confermato anche dalla rilevazione di Swg per il Tg La7 diffusa lunedì 8 agosto. Stando alle intenzioni di voto degli italiani, lasarebbe al 23,8 per cento (in calo dello 0,4 per cento in una settimana) mentreseguirebbe a breve distanza, fermo al 23,3 per cento (anche qui il calo è di 0,4 punti). In terza posizione la Lega di Matteo Salvini, in crescita di mezzo punto rispetto a sette giorni fa (si ferma al 12,5 per cento, circa la metà dei consensi della). Mentre il M5s è al 10,4 per cento (con un crescita anche per i grillini di mezzo punto). Stessi trend di crescita per ...

