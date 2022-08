Serena Williams torna alla vittoria a Toronto: “Mi avvicino alla luce in fondo al tunnel” (Di martedì 9 agosto 2022) L’ ex numero uno al mondo, Serena Williams, ha commentato con entusiasmo il suo ritorno al successo al Wta 1000 di Toronto. L’americana ha infatti sconfitto in due set la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, con il punteggio di 6-3 6-4. Ecco le sue dichiarazioni appena dopo la fine del match: “Immagino ci sia sempre una luce in fondo al tunnel, io mi sto avvicinando a questa luce. Non vedo l’ora di raggiungerla definitivamente, perché questa rappresenta per me libertà”. Sempre la statunitense poi aggiunge: “Adoro giocare, però so che non potrò farlo per sempre. Quindi ora sono in una fase della carriera in cui voglio godermi ogni singolo momento, dare tutto e fare il mio meglio possibile sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) L’ ex numero uno al mondo,, ha commentato con entusiasmo il suo ritorno al successo al Wta 1000 di. L’americana ha infatti sconfitto in due set la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, con il punteggio di 6-3 6-4. Ecco le sue dichiarazioni appena dopo la fine del match: “Immagino ci sia sempre unainal, io mi sto avvicinando a questa. Non vedo l’ora di raggiungerla definitivamente, perché questa rappresenta per me libertà”. Sempre la statunitense poi aggiunge: “Adoro giocare, però so che non potrò farlo per sempre. Quindi ora sono in una fase della carriera in cui voglio godermi ogni singolo momento, dare tutto e fare il mio meglio possibile sempre”. SportFace.

Ubitennis : Serena Williams: 'Amo giocare a tennis, ma so di non poterlo fare per sempre' - sportface2016 : #SerenaWilliams vince e ritrova il sorriso - CatelliRossella : Tennis: Serena Williams torna a vincere dopo oltre un anno - Tennis - ANSA - Luxgraph : Wta Toronto, Serena Williams torna in campo e vince dopo più di un anno - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Serena Williams, prima vittoria dopo un anno. Trevisan subito fuori a Toronto #tennis -