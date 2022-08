Morta Olivia Newton-John | la star di Grease

(Di martedì 9 agosto 2022) Si è spenta all’età di 73 anni l’attrice americana, per molti la timida Sandy dello storico musical. La donna era malata da tempo. Le cure erano iniziate nel 1992, dopo la scoperta di un tumore al seno, che inizialmente aveva sconfitto. In seguito alla malattia era diventata una sostenitrice dello screening del cancro al seno, tanto da ottenere un centro australiano che porta il suo nome. Nel 2013 poi la ricomparsa del mostro. Dopo più di vent’anni il tumore era tornato, più aggressivo che mai. “Paura? No. Mio marito mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo“, aveva spiegato. Nel 2017 infine le era stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale. Ad annunciare la morte di ...

