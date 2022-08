L'Fbi a casa di Trump a caccia di documenti (Di martedì 9 agosto 2022) Si è verificata una perquisizione dell’Fbi nella dimora dell’ex presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago. “La mia bella casa di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell'Fbi”, ha dichiarato Trump in una nota. “Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario o appropriato. Questa è una condotta persecutoria, la strumentalizzazione del sistema di giustizia, un attacco da parte dei democratici della sinistra radicale che non vogliono che mi ricandidi nel 2024”, ha aggiunto, per poi proseguire: “Un simile assalto potrebbe aver luogo solo nei Paesi distrutti del Terzo Mondo. Purtroppo, l'America è ora diventata uno di quei Paesi, corrotto a un livello mai ... Leggi su panorama (Di martedì 9 agosto 2022) Si è verificata una perquisizione dell’Fbi nella dimora dell’ex presidente americano Donalda Mar-a-Lago. “La mia belladi Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell'Fbi”, ha dichiaratoin una nota. “Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso amia non era necessario o appropriato. Questa è una condotta persecutoria, la strumentalizzazione del sistema di giustizia, un attacco da parte dei democratici della sinistra radicale che non vogliono che mi ricandidi nel 2024”, ha aggiunto, per poi proseguire: “Un simile assalto potrebbe aver luogo solo nei Paesi distrutti del Terzo Mondo. Purtroppo, l'America è ora diventata uno di quei Paesi, corrotto a un livello mai ...

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - Agenzia_Ansa : L'Fbi perquisisce la residenza di Donadl Trump in Florida. L'ex presidente: 'Un attacco alla mia candidatura'. Cer… - TizianaFerrario : Pare che #FBI cercasse materiale che #Trump avrebbe portato con sè dalla Casa Bianca.Mai FBI aveva fatto irruzione… - HansoNagara : @NicolaPorro Se vieni a casa mia e porti via dei documenti, dopo ti trovi FBI in casa tua a cercarli - LadyAfro17 : RT @boni_castellane: Chissà se gli agenti dell'FBI che hanno perquisito la casa di Trump sono gli stessi che hanno perquisito quella di Hun… -