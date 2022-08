Lazio, abbonamenti in chiusura: ecco l'ultimo dato (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - L'ultima impennata di vendite c'è stata. La Lazio ha prorogato di un giorno la campagna abbonamenti "Avanti, insieme!" dopo aver sfondato il muro delle 23mila tessere staccate. Alle 19 di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - L'ultima impennata di vendite c'è stata. Laha prorogato di un giorno la campagna"Avanti, insieme!" dopo aver sfonil muro delle 23mila tessere staccate. Alle 19 di ...

Agenzia_Ansa : Impennata di abbonamenti in casa Lazio. Il club ha superato quota 23 mila tessere e per questo ha deciso di postici… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Impennata di abbonamenti in casa Lazio. Il club ha superato quota 23 mila tessere e per questo h… - sportli26181512 : Lazio, abbonamenti in chiusura: ecco l’ultimo dato: Il club biancoceleste ha prorogato lo stop alle vendite sino al… - VeriLaziali : La campagna abbonamenti chiude oggi alle ore 19:00. Domani in vendita i biglietti per #LazioBologna.… - LALAZIOMIA : Lazio, abbonamenti in chiusura: ecco l’ultimo dato -