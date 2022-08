Ilic, non c'è solo la Lazio. E Luis Alberto è un caso (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - La rivoluzione di Sarri si completerebbe, cercando la Lazio dei sogni, con un terzino di piede sinistro e una mezzala al posto di Luis Alberto , considerato "indigesto", un potenziale pericolo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA - La rivoluzione di Sarri si completerebbe, cercando ladei sogni, con un terzino di piede sinistro e una mezzala al posto di, considerato "indigesto", un potenziale pericolo ...

sportli26181512 : #Ilic, non c’è solo la #Lazio. E #LuisAlberto è un caso: La staffetta per il centrocampo di Sarri al momento non si… - laziopress : CdS | Ilic, non c’è solo la Lazio. Siviglia, ora niente Mago - LALAZIOMIA : Ilic, non c’è solo la Lazio. E Luis Alberto è un caso - pasqualinipatri : CdS | Ilic, non c’è solo la Lazio. Siviglia, ora niente Mago - LALAZIOMIA : CdS | Ilic, non c’è solo la Lazio. Siviglia, ora niente Mago -