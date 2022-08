Il Paradiso delle Signore, gli attori devono lasciare subito il set: riprese interrotte (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto improvvisamente fermo sul set della soap de Il Paradiso delle Signore: gli attori hanno lasciato tutto per un motivo ben preciso Il Paradiso delle Signore (screenshot RaiPlay)Il prossimo 12 settembre prenderà il via una nuova emozionante stagione de Il Paradiso delle Signore. Andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1 ed a partire dalle 15.55 la settima stagione dello sceneggiato: la quinta in versione daily. Una conferma arrivata grazie alla nutrita fetta di affezionati che da anni seguono le vicende di coloro che ruotano intorno all’omonimo grande magazzino milanese. Per poter permettere alla rete televisiva di mandare in onda i nuovi episodi a partire dal 12 settembre, gli attori sono arrivati sul ... Leggi su direttanews (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto improvvisamente fermo sul set della soap de Il: glihanno lasciato tutto per un motivo ben preciso Il(screenshot RaiPlay)Il prossimo 12 settembre prenderà il via una nuova emozionante stagione de Il. Andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1 ed a partire dalle 15.55 la settima stagione dello sceneggiato: la quinta in versione daily. Una conferma arrivata grazie alla nutrita fetta di affezionati che da anni seguono le vicende di coloro che ruotano intorno all’omonimo grande magazzino milanese. Per poter permettere alla rete televisiva di mandare in onda i nuovi episodi a partire dal 12 settembre, glisono arrivati sul ...

sun_crispy : RT @CasaLettori: In Giappone Tashiro-Jima è il paradiso per i gatti. Essa rappresenta probabilmente l’unica località al mondo in cui il n… - desti_paradiso : Dicono di noi e delle nostre previsioni - ParliamoDiNews : Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: Maria torna da ``Signora``, Vittorio Conti innamorato #paradiso #signore… - EziaLodi : RT @CasaLettori: In Giappone Tashiro-Jima è il paradiso per i gatti. Essa rappresenta probabilmente l’unica località al mondo in cui il n… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: In Giappone Tashiro-Jima è il paradiso per i gatti. Essa rappresenta probabilmente l’unica località al mondo in cui il n… -