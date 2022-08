Il gesto di Saint-Maximin diventa virale | il calciatore regala un rolex a un tifoso | VIDEO

(Di martedì 9 agosto 2022) Allansi candida ad un ruolo da grande protagonista con la maglia del Newcastle. In club bianconero è sceso in campo per l’esordio in Premier League contro il Nottingham, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: al termine della partita l’attaccante hato una une la scena ha fatto il giro del web. Allanè unfrancese di origini guadalupensi in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di-Étienne, Hannover, Bastia, Monaco, Nizza e proprio Newcastle. E’ stato anche nel giro della nazionale francese. Il 25enne si è fermato per gli autografi all’uscita ...

CalcioWeb : #SaintMaximin regala un rolex a un tifoso: il gesto scatena le reazioni del web | VIDEO - Sport_Fair : #SaintMaximin regala un rolex a un tifoso: il gesto al termine della partita del #Newcastle | VIDEO - HossainNilofar : RT @mad737: @Tagota14 Ogni donna è un segreto un fuoco un gesto un’impronta un silenzio... Antoine Saint-Exupéry Notte Tagota cara ???? J… - mad737 : RT @mad737: @Tagota14 Ogni donna è un segreto un fuoco un gesto un’impronta un silenzio... Antoine Saint-Exupéry Notte Tagota cara ???? J… - ToniArte2 : RT @mad737: @Tagota14 Ogni donna è un segreto un fuoco un gesto un’impronta un silenzio... Antoine Saint-Exupéry Notte Tagota cara ???? J… -

Calcio News 24

Nel corso della carriera ha indossato le maglie di- Étienne, Hannover, Bastia, Monaco, Nizza e proprio Newcastle. E' stato anche nel giro della nazionale francese. Undel calciatore, al ...Sono gli anni dei Beatles, dei Moods, della prima minigonna introdotta da Mary Quant , vero... colorati, eclettici, come il Mondrian look dello stilista francese YvesLaurent e che ha ... Newcastle, che gesto di Saint-Maximin: regala un rolex a un tifoso - VIDEO Allan Saint-Maximin si candida ad un ruolo da grande protagonista con la maglia del Newcastle. In club bianconero è sceso in campo per l’esordio in Premier League contro il Nottingham, la sfida si è c ...E’ iniziata la stagione in Premier League, si preannuncia una stagione bellissima con tante squadre in grado di lottare per il vertice della classifica. Il Newcastle si candida ad un ruolo da possibil ...