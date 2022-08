Dopo il post del condirettore TgR su Calenda e Pinocchio, l’Usigrai dice che i giornalisti non devono fare interventi politici (Di martedì 9 agosto 2022) Ormai sembra essere decisamente scontro aperto tra i giornalisti della Rai e i politici, di qualunque schieramento. Se, nelle ultime ore, era stata sfida aperta tra gli esponenti di centrodestra e i redattori del servizio pubblico (ricordiamo le polemiche della Lega per la scaletta del Tg1 del 31 luglio, o la battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni o, ancora, il botta e risposta in diretta tra Guido Crosetto e Senio Bonini), oggi è stata la volta di una polemica tutta sui social network che ha riguardato il condirettore della TGR Carlo Fontana e il leader di Azione Carlo Calenda. Questo episodio ha dato modo all’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, di esprimere delle posizioni nette e generali a proposito del comportamento che gli stessi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Ormai sembra essere decisamente scontro aperto tra idella Rai e i, di qualunque schieramento. Se, nelle ultime ore, era stata sfida aperta tra gli esponenti di centrodestra e i redattori del servizio pubblico (ricordiamo le polemiche della Lega per la scaletta del Tg1 del 31 luglio, o la battuta di Elisa Anzaldo su Giorgia Meloni o, ancora, il botta e risa in diretta tra Guido Crosetto e Senio Bonini), oggi è stata la volta di una polemica tutta sui social network che ha riguardato ildella TGR Carlo Fontana e il leader di Azione Carlo. Questo episodio ha dato modo al, il sindacato deidel servizio pubblico, di esprimere delle posizioni nette e generali a proposito del comportamento che gli stessi ...

acmilan : Post-match reaction from @simonkjaer1989 and @TheoHernandez ??? Le parole di Simon e Theo dopo la bella vittoria de… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Calenda, il gelo con Letta dopo l’accordo Pd-Sinistra: in tv scioglierà la riserva. Appendin… - fatequalcosa : RT @VaniaSparacino: Dopo questo like di Alberto Samonà su questo tweet di Claudio Borghi, la mia Panda Cross Hybrid, che ha raggiunto 145km… - AgNPs : RT @lvogruppo: ?? Studio: 'Al 22% degli under 50 è stata diagnosticata una nuova malattia dopo la vaccinazione.' -