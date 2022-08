Abbandonano sul balcone una cucciola | dopo ore di pianto si butta dal 4° piano e muore

(Di martedì 9 agosto 2022) Vanno in vacanza e lasciano il cagnolino, unadi labrador di circa due mesi, neldi casa. Un “buco” di poco più di metro quadro, a quanto racconta la vicina di casa, oltretutto pieno di oggetti ingombranti. E lei, la cagnolina,averper per due giorni, alla fine si è gettata di sotto, forse nel tentativo di scappare e raggiungere i suoi padroni. È una storia incredibilmente tristissima e disumana, quella che ci racconta Lauren, una delle vicine di casa. La cagnolina è stata abbandonata neldi un appartamento in pieno centro a Velletri. “Si è trattato di uno dei più brutti abbandoni mai avvenuti – racconta disperata – e io ne sono testimone diretta. “Rientrando alle 22.30 di ieri sera, ho sentito abbaiare incessantemente un cagnolino, in Piazza Cairoli. Sono salita ...

