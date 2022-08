Vaiolo delle scimmie, lo Spallanzani dà il via ai vaccini: chi può farlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – Al via da oggi, lunedì 8 agosto, dallo Spallanzani di Roma, la campagna vaccinale per il Vaiolo delle scimmie dopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito modalità e platea dell’immunizzazione. “Sono iniziate oggi, all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, le prime somministrazioni del vaccino contro il Vaiolo delle scimmie. Saranno una decina le somministrazioni di oggi ma sono già 500 coloro che hanno espresso la volontà di vaccinarsi”, ha detto all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Ricordo – ha aggiunto l’assessore – che le regole per la vaccinazione sono contenute nella circolare del ministero della Salute”. Chi rientra tra le categorie elencate può prenotarsi mandando una mail ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – Al via da oggi, lunedì 8 agosto, dallodi Roma, la campagna vaccinale per ildopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito modalità e platea dell’immunizzazione. “Sono iniziate oggi, all’Istituto Lazzarodi Roma, le prime somministrazioni del vaccino contro il. Saranno una decina le somministrazioni di oggi ma sono già 500 coloro che hanno espresso la volontà di vaccinarsi”, ha detto all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Ricordo – ha aggiunto l’assessore – che le regole per la vaccinazione sono contenute nella circolare del ministero della Salute”. Chi rientra tra le categorie elencate può prenotarsi mandando una mail ...

