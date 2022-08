Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | vaccinazione al via in Italia | chi può farla

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 8 agosto 2022) Al via da oggi, lunedì 8 agosto, dallo Spallanzani di Roma, la campagna vaccinale per ildelledopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito modalità e platea dell’immunizzazione. Chi rientra tra le categorie elencate può prenotarsi mandando una mail a: vaccinomonkeypox@inmi.it. Per informazioni sulle categorie arruolabili, è possibile leggere la circolare del ministero della Salute (https://bit.ly/monkeypoxvaxinmi) che esclude per il momento unadi massa: “Al momento, la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa”. La distribuzione del vaccino riguarda per ora 4 Regioni con più casi: duemila dosi alla Lombardia, 1.200 al Lazio, 600 all’Emilia Romagna e 400 al ...