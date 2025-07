Perché le hanno tagliato le palpebre Garlasco orrore sul corpo di Chiara Poggi

Perché le hanno tagliato le palpebre? Garlasco continua a nascondere misteri e zone d'ombra inquietanti attorno al terribile omicidio di Chiara Poggi. Quello che doveva essere un caso chiuso si trasforma in un enigma irrisolto, alimentando paura, curiosità e dolore. Sono passati quasi diciotto anni, eppure il passato ritorna a perseguitare chi ancora si chiede: chi e perché ha commesso questo orrore?

Sono trascorsi quasi diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, eppure il caso di Garlasco continua a esercitare un fascino cupo e doloroso sull’opinione pubblica italiana. Era il 13 agosto del 2007 quando la giovane venne trovata senza vita nella villetta di famiglia, in una scena che fin da subito lasciò intendere la ferocia inaudita dell’aggressione. In questi anni si sono succedute indagini, processi, condanne, revisioni e nuovi sviluppi, ma ancora oggi, l’omicidio della ventiseienne non smette di generare dubbi, ipotesi e, soprattutto, nuove domande. A gettare nuova luce su quella tragica mattina d’estate è stata la dottoressa Luisa Regimenti, medico legale e docente universitaria a Tor Vergata, che in un’approfondita analisi rilasciata al settimanale Gente ha descritto il delitto come “un’esecuzione brutale” e premeditata, condotta non da un solo individuo ma da almeno due persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

