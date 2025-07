Marche anche i renziani perplessi sulla candidatura di Ricci | il Pd valuta il clamoroso cambio in corsa

Le Marche si preparano a un autunno politico infuocato, con il possibile cambio di rotta nel centro-sinistra che sta lasciando perplessi anche i renziani più convinti. Matteo Ricci, considerato il candidato della sinistra, si trova ora a dover affrontare una sfida cruciale contro i dati in crescita del suo avversario Acquaroli. Ma cosa riserverà il futuro? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa combattuta corsa elettorale.

Le Marche, per Matteo Ricci, il candidato della sinistra alle Regionali del prossimo autunno, potrebbero essere la parodia delle elezioni americane, con la democratica Kamala Harris, data sicura vincitrice dalla stampa progressista prima del voto e poi umiliata nelle urne da Donald Trump. Mentre i sondaggi confermano la crescita del governatore Acquaroli, l'ex sindaco di Pesaro è in seria difficoltà. I sondaggi: Acquaroli vola. C'è un sondaggio di Tecné di una decine di giorni fa che dà il presidente uscente, Francesco Acquaroli, di Fratelli d'Italia, in testa di cinque punti- 52,5 a 47,5 – e il centrodestra ha rilevazioni ancora più recenti che confermano la tendenza.

