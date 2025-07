Trump i successi del tycoon in un video generato dall’AI

Fama, potere e innovazione si intrecciano in un tributo digitale al percorso straordinario di Donald Trump. In occasione dell’Indipendenza americana, il tycoon si celebra attraverso un emozionante video generato dall’intelligenza artificiale, che ripercorre la sua vita e i successi più iconici. Un racconto visivo affascinante che invita a riflettere sull’ascesa di una figura che ha segnato la storia moderna degli Stati Uniti. La sua storia è un esempio di determinazione e ambizione senza confini.

Nel giorno dell’Indipendenza americana, il presidente Donald Trump si autocelebra con un video postato sui propri canali social e generato dell’Intelligenza Artificiale. Un breve video che parte da Trump bambino che crescendo collezione un successo dopo l’altro: dal liceo all’accademia militare, passano per la Trump Organization e dalla costruzione della Trump Tower, senza dimenticare la parentesi televisiva e la corsa alla Casa Bianca. Fama, vittorie, denaro, successi a catena e anche il tentato assassinio di Butler in Pennsylvania. “Hanno cercato di chiudere la mia storia ma era solo un capitolo”, si legge in sovraimpressione. 🔗 Leggi su Lapresse.it