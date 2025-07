Lutto per Nicola Pietrangeli il figlio Giorgio è morto a 59 anni per un tumore

Il mondo del tennis e non solo piange un dolore profondo: Nicola Pietrangeli, una leggenda del nostro sport, si è trovato a dover affrontare la perdita più dolorosa, quella del suo amato figlio Giorgio, scomparso a soli 59 anni per un tumore. Un dramma che ha scosso il cuore di tanti e ha suscitato commozione sui social network. In questo momento di grande tristezza, il ricordo di Giorgio rimarrà vivo nelle menti di tutti.

Lutto per Nicola Pietrangeli, è morto il figlio Giorgio che aveva 59 anni. Un tumore ha spezzato la vita del giovane. Ma cosa è successo? Dramma nel mondo del tennis e non solo, un lutto che lascia senza parole il nostro paese e con tantissimi commenti che arrivano sui social network per stare vicino al campione. (ANSA) Notizie.com A dare la notizia è stata la Federtennis (Fitp) attraverso un comunicato in cui specifica: “ Giorgio è stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni ottanta: ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Lutto per Nicola Pietrangeli, il figlio Giorgio è morto a 59 anni per un tumore

