Maltempo al Nord | allagamenti tra Varese Como e Bergamo Forte vento a Milano

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia, portando allagamenti, vento e grandinate che trasformano le città in scenari sorprendenti. Varese, Como e Bergamo sono alle prese con fiumi di acqua e strade impraticabili, mentre a Milano il vento si fa sentire forte. A Clusone, una violenta grandinata ha imbiancato le vie, creando un’atmosfera quasi invernale. È un richiamo alla necessità di prepararsi e mettere in sicurezza le proprie case e città.

A Clusone una violenta grandinata ha imbiancato le strade cittadine mentre a Como le forti piogge hanno allagato la centralissima piazza Cavour.

Maltempo in arrivo, niente chiusure sulla A9: il tratto Lomazzo sud–Como Centro resta aperto - Malgrado l'arrivo del maltempo, la A9 Lainate-Como-Chiasso rimane aperta. È stata annullata la prevista chiusura del tratto tra Lomazzo sud e Como centro, direzione confine di Stato, a partire dalle 22 di questa notte.

#Lombardia? Maltempo in provincia di #Sondrio, al lavoro ancora molti Vigili del Fuoco Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso in provincia... Vai su Facebook

Maltempo, che danni: SS36 invasa dall'acqua, automobilisti portati in salvo; Allerta meteo in Lombardia, Piemonte e Trentino. Detriti nel lago di Como, grandine in Piemonte; Maltempo: forte vento e nubifragi nel Nord Italia, grandinata su Milano.

Maltempo al Nord Italia: frane e allagamenti colpiscono Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto - Dopo giorni di afa e temperature roventi, la tanto attesa pioggia ha colpito con violenza il Nord Italia, provocando gravi danni in montagna. Lo riporta online-news.it

Maltempo, frane e allagamenti in Valdisotto. Cinquanta persone evacuate fra Tola e Aquilone - I soccorsi ancora impegnati di notte, mentre in provincia di Varese, tra Gorla Maggiore e Gorla Minore, la strada è stata bloccata dalla caduta di alberi ... rainews.it scrive