Feltri contro le balle climatiche | fa caldo come cent' anni fa ma allora eravamo meno stolti

Ogni mattina mi sveglio sperando in notizie stimolanti, ma spesso mi ritrovo immerso nella ripetitiva litania sul clima e il caldo record. Feltri ha da poco smontato le balle climatiche, ricordandoci che oggi fa caldo come cento anni fa, ma allora eravamo meno stolti. Una riflessione che invita a guardare con più razionalità e meno allarmismi questa crisi, perché solo conoscenza e buon senso possono davvero cambiare le cose.

Ogni mattina mi sveglio con la speranza che la giornata sia foriera di notizie interessanti. Invece mi tocca assistere alla litania dei giornali che recitano il requiem del clima e lanciano l'allarme caldo: anziani e bambini a rischio coccolone, città che si contendono i bollori, monumenti minacciati non più dai piccioni ma dalla canicola estiva. L'argomento è talmente stimolante che a Milano un'insegna da 150 tonnellate non ha fatto in tempo a collassare sul tetto di uno dei grattacieli più alti della metropoli che già la sinistra berciava contro il destino infausto e il clima canaglia. Non voglio smorzare i fragili entusiasmi di questa estate di guerra e tormenti o raggelare coloro che imputano al surriscaldamento climatico qualunque fatto increscioso di questi ultimi anni ma da che sono al mondo (ed è parecchio) non ho memoria di una sola stagione estiva che sia passata sulle nostre teste senza tormentarci con temperature bollenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it