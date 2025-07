Gli artigiani a Milano sono il triplo dei dipendenti Stellantis, un dato sorprendente che mette in luce l'importanza e la vitalità dell'artigianato locale. L'Ufficio studi della Cgia di Mestre evidenzia come questa realtà abbia un impatto occupazionale superiore alla principale industria manifatturiera italiana. La Città Metropolitana di Milano può contare su un tessuto imprenditoriale ricco e diversificato, capace di trainare l’economia e preservare tradizioni secolari, rendendo questa metropoli un vero motore di successo.

Gli addetti nell' artigianato della provincia di Milano sono il triplo degli occupati che lavorano in tutta Italia alle dipendenze del Gruppo Stellantis. La comparazione è fatta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) come provocazione per evidenziare come l'artigianato "abbia una dimensione occupazionale nettamente superiore a quella riconducibile alla principale industria manifatturiera". La Città Metropolitana di Milano può contare su poco più di 134mila addetti nell'artigianato, mentre la casa automobilistica dà lavoro a 43mila persone distribuite su gran parte del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net