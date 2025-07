juve osimhen nel mirino ma vlahovic rischia di far saltare tutto

Il futuro di Victor Osimhen sembra ormai scritto nel mirino della Juventus, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera. Tuttavia, l’ombra di Dusan Vlahovic rischia di complicare tutto, creando tensioni e incertezze. La trattativa si fa sempre più calda, ma bisogna fare i conti con le dinamiche interne e le strategie delle parti coinvolte. Riuscirà la Juve a mettere a segno il colpo? Solo il tempo lo dirà .

Non è un mistero che Osimhen sia in cima alla lista della Juve. Una possibile chiave di volta era stata trovata, ma Vlahovic ha complicato tutto. Victor Osimhen è il nome caldo di questo mercato. Non è infatti un mistero che l'attaccante nigeriano, da tempo ai ferri corti con il Napoli, cerchi una nuova destinazione. Già lo scorso anno le parti cercarono una via d'uscita che però, vuoi per la legittima volontà del Napoli di cederlo ad una cifra congrua, vuoi per le richieste economiche di ingaggio di Osimhen, non si concretizzò. Ecco quindi la soluzione ponte del Galatasaray che ha rimandato di un anno la cessione.