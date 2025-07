Marchisio non si nasconde sulla Juve | Non sono felice Bisogna ritrovare la bussola ma confido in queste tre figure

Claudio Marchisio non si nasconde: la sua voce critica sulla Juventus riflette una situazione difficile da ignorare. Con sincerità e passione, l’ex centrocampista sottolinea la necessità di ritrovare la bussola, ma ripone ancora fiducia nelle figure chiave del club. In un momento di incertezza, le sue parole diventano un invito a riflettere sul futuro bianconero, confidando che con impegno e determinazione si possa riaccendere la scintilla.

Marchisio non si nasconde sulla Juve: «Non sono felice». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero al Corriere della Sera. Claudio Marchisio è intervenuto al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana. KINGS LEAGUE – « È un evento che si alimenta della grande coesione che esiste tra giocatori e pubblico. La Kings League non vive di presenza fisica negli stadi, ma di un gigantesco pubblico virtuale che interagisce con il presidente di ogni società , di solito un influencer che raccoglie, mentre la partita si svolge, opinioni e critiche degli utenti delle piattaforme » PRESIDENTI COME FEDEZ – « Loro ci mettono tanto impegno, ci stanno male perché sono presidenti che, con i tifosi, hanno un rapporto immediato e di simbiosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchisio non si nasconde sulla Juve: «Non sono felice. Bisogna ritrovare la bussola ma confido in queste tre figure»

In questa notizia si parla di: marchisio - nasconde - juve - sono

Badou Sambague, agente di Weah, non nasconde il proprio disappunto: "È una vergogna" Il bianconero è stato escluso dall'ultima partita contro il City, ma ha già rifiutato l'offerta del Nottingham Forest ? #Juve #SpazioJ Vai su Facebook

Ma come è vestito Marchisio?: la domanda-virale sui social nella notte di Champions League; Marchisio, il calciatore che non si nasconde. Libri, ecologia e politica: «Anch’io sono libero di pensare»; La San Salvo bianconera abbraccia Claudio Marchisio: «Ho la Juve nel sangue».

Marchisio: «I soldi non sono tutto, tanti calciatori scelgono campionati per il denaro e a 28 anni sono vuoti. La Juve? Non sono felice» - Il ritiro dal calcio in anticipo rispetto a molti colleghi (33 anni) a causa degli infortuni e adesso la nuova avventura in Kings League nella veste di Head ... Come scrive leggo.it

Marchisio: "La Juventus mi ha reso infelice, che choc la visita da Trump" - L'incontro con Trump e l'unione di due mondi che dovrebbero essere distinti e separati. Si legge su sport.virgilio.it