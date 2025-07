Arriva il sì di Hamas alla proposta sulla tregua | Almeno 29 morti in raid sulla Striscia

In un clima di tensione crescente, il mondo osserva con trepidazione le evoluzioni nel conflitto tra Israele e Hamas. Dopo l'arrivo del S236 di Hamas e gli ultimi raid sulla Striscia, Israele si apre ai colloqui indiretti per un cessate il fuoco, mentre l'Iran riapre lo spazio aereo, segnando una svolta in questa complessa crisi. La speranza di una pace duratura si fa strada tra le tensioni e gli interessi internazionali.

Israele riceve la risposta di Hamas e si dice aperto a colloqui indiretti per il cessate il fuoco. L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Arriva il sì di Hamas alla proposta sulla tregua | Almeno 29 morti in raid sulla Striscia

In questa notizia si parla di: hamas - arriva - proposta - tregua

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas” - La crisi umanitaria a Gaza, acuita dall'attacco di Hamas, solleva interrogativi sulla posizione della premier Giorgia Meloni.

Il «sì» di Hamas apre alla tregua a Gaza Il gruppo islamista ha dato parere favorevole alla proposta del Qatar Ora la palla tocca a Netanyahu Hamas chiede garanzie per la fine della guerra Tel Aviv invece vuole lasciarsi le mani libere @michelegiorgio Vai su X

Hamas ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberazione degli ostaggi Vai su Facebook

Gaza, Al Jazeera: 73 morti in attacchi israeliani dall'alba. Media: risposta positiva di Hamas a nuova bozza d; C’è un’altra proposta di cessate il fuoco a Gaza; Guerra Gaza, Hamas: Pronti ad avviare subito negoziati sulla tregua.

Hamas: sì a proposta di tregua, con "piccole modifiche" - Così fonti della tv qatariota Al Araby, secondo cui il gruppo palestinese ha chiesto "piccole modifiche" all'accordo, come l'impegno a non riprendere i combattimenti dopo i 60 giorni di stop, per ... Si legge su rainews.it

Hamas accetta proposta di tregua: si apre uno spiraglio per la fine del conflitto a Gaza - Hamas ha annunciato ufficialmente di aver risposto positivamente al piano di cessate il fuoco proposto dai mediatori internazionali, dichiarandosi pronta ad avviare immediatamente i negoziati sull’att ... Secondo online-news.it