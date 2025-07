LIVE Atletica Diamond League Eugene 2025 in DIRETTA | attesa per Fabbri e Sibilio

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live della nona tappa della Diamond League 2025 a Eugene, negli USA! Un appuntamento imperdibile con il prestigioso Prefontaine Classic, che celebra la sua 50ª edizione. Tra i protagonisti di questa notte, due atleti italiani: Leonardo Fabbri nel getto e Sibilio in pista. Restate con noi per seguire ogni emozione e aggiornamento in tempo reale!

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Diamond League 2025 in programma a Eugene negli USA. La Wanda Diamond League 2025 fa tappa negli States sabato 5 luglio per un appuntamento che coincide con la 50ª edizione del prestigioso Prefontaine Classic. Tra i grandi protagonisti dell'evento, spicca anche la presenza di due atleti italiani: Leonardo Fabbri nel getto del peso e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Dopo le brillanti prestazioni offerte a Rabat e al Golden Gala di Roma e la vittoria nell'Europeo a squadre, Fabbri torna nel circuito dei diamanti con la voglia di lasciare il segno su una delle pedane più celebri del mondo, quella dell' Hayward Field, dove già fu protagonista ai Mondiali.

